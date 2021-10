Calcio RSM, La Fiorita e Tre Penne ancora a segno

Sport

Repubblica San Marino

| 18:37 - 02 Ottobre 2021

Il bomber del Tre Penne Imre Badalassi (Foto FSGC).

Non ci sono pareggi negli anticipi del terzo turno di Campionato Sammarinese, che salutano il percorso netto di Tre Penne e La Fiorita. Le due formazioni, che in settimana avevano appreso della rinuncia forzata e prolungata a due elementi cardine come Pieri e Rinaldi, non hanno avuto problemi nell’imporsi rispettivamente su Murata e Cosmos.

Il derby del Castello di Città si è di fatto deciso nel corso della prima frazione di gioco, quando gli uomini di Stefano Ceci hanno ipotecato i tre punti forti di una partenza a razzo. Una manciata di secondi sono bastati ad Enrico Cibelli per siglare il vantaggio biancoazzurro, mentre a cavallo del giro di boa del primo tempo è arrivata la doppietta di Imre Badalassi a saldare il successo. Sempre a segno in tutte le partite finora giocate il capocannoniere della passata edizione, che sale a quota quattro gol in tre partite di campionato – cui va sommato l’acuto in Coppa Titano di qualche giorno fa –. Niente da fare per il Murata, sempre sconfitto nelle tre gare disputate.

Bussa alla porta di Gregori una volta per tempo, La Fiorita. Serve un calcio di rigore agli uomini di Lasagni per sbloccare la partita col Cosmos: dagli undici metri Armando Amati non perdona. Poco prima dell’ora di gioco è poi Zulli a trovare la via del definitivo 2-0, con un pregevole pallonetto che chiude anzitempo l’incontro. Poco concreto davanti il Cosmos, che dovrà rimandare la prima vittoria sul campo della propria stagione dopo quella d’ufficio incassata in settimana.

E che aveva punito una grave distrazione della Virtus, brava a riprendersi già oggi. Con il Faetano matura un nervoso successo che gli uomini di Bizzotto certificano con una rete per frazione di gioco. Ad aprire le marcature è Angeli al 32’, mentre il raddoppio – dopo meno di dieci minuti dal ritorno in campo – reca la firma di Focaccia. Nel finale è Sinjari a mettere pepe su un finale di partita che non annovererà però ulteriori modifiche al tabellino marcatori, ma solo nell’elenco delle sanzioni disciplinari. A farne le spese Franco Magno, espulso un attimo prima del triplice fischio. I neroverdi si impongono col punteggio di 2-1.

Nel segno di Armando Aruci il big match di giornata, che ha messo a confronto Tre Fiori e Libertas. Immediato il vantaggio granata, con l’attaccante albanese a sbloccarsi su azione – in seguito alla rete su rigore in Coppa Titano – dopo appena sei minuti di gioco. Pareggio gialloblù affidato a Ferraro, che colpisce al 70’ e regala venti minuti scoppiettanti in cui entrambe le squadre sono andate vicine al colpo della vittoria. A scoccarlo è però una volta di più Armando Aruci, al terzo centro in meno di 72 ore. Rete pesantissima, che regala alla Libertas il secondo successo consecutivo e proietta i granata a quota sei punti.

I tabellini

Tre Penne – Murata 3-0

TRE PENNE

Migani, Sartori (dal 58’ Battistini), Vandi, Righini, Lombardi, Genestreti, Cibelli (dall’82’ Zonzini), Semprini, Badalassi (dall’82’ Grillo), Gai, Ceccaroli (dal 64’ Cauterucci)

A disposizione: Lanzoni, Cesaroni, Zafferani

Allenatore: Stefano Ceci

MURATA

Benedettini, Poppi (dall’86’ Carlini), Vitaioli, Diedhiou, Valentini, Gori (dal 46’ Nanni), Tani (dal 70’ Babboni), Cangini, Alberigi (dal 46’ Bernardi), Indelicato (dall’86’ Genghini), Comuniello

A disposizione: Castelgrande, Babbini

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Francesco Mineo e Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Giovanni Notarpietro

Marcatori: 1’ Cibelli, 20’, 26’ Badalassi

Ammoniti: Alberigi, Poppi, Righini, Tani, Zonzini

Cosmos La Fiorita 0-2

COSMOS

Gregori, Cavalli (dal 46’ Zafferani), Solazzo (dal 71’ Della Valle), Bartolucci, Sartini, Zaghini (dal 46’ Venerucci), Braghiroli, Valentini, Stella, Di Addario (dal 76’ Neri), Ura

A disposizione: Batori, Fortunato, Celli

Allenatore: Alessandro Fabbri

LA FIORITA

Vivan, Grandoni, Sanchez, Di Maio, Brighi, Zafferani (dal 62’ Bonifazi), Errico (dal 62’ Haddad), Amati, Loiodice (dal 76’ Votino), Guidi (dal 62’ Castellazzi), Zulli (dal 76’ Sehail)

A disposizione: Venturini, Lunadei

Allenatore: Oscar Lasagni

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Laurentiu Ilie ed Andrea De Paoli

Quarto ufficiale: Luca Tura

Marcatori: 19’ rig. Amati, 59’ Zulli

Ammoniti: Di Addario, Sartini, Zafferani

Tre Fiori Libertas 1-2

TRE FIORI

Castagnoli, D’Addario (dal 64’ Della Valle), De Lucia, D. Simoncini (dal 52’ Pracucci), Grani (dal 75’ Dolcini), Adami Martins, Lualdi (dal 52’ Polino), Censoni, Cuzzilla, Gjurchinoski (dal 64’ Zoumbare), Ferraro

A disposizione: Teodorani, Astolfi

Allenatore: Matteo Cecchetti

LIBERTAS

Zavoli, Moretti, Fraternali, Barretta, Morelli (dal 77’ L. Gasperoni), A. Gasperoni, Narducci, Cuomo, Giovagnoli, Aruci, Olcese

A disposizione: Gentilini, Pesaresi, Ndao, Stacchini, Dolente, Kuqi

Allenatore: Gabriele Cardini

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Gianmarco Ercolani ed Ernesto Cristiano

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Marcatori: 6’, 82’ Aruci, 70’ Ferraro

Ammoniti: D. Simoncini, Narducci, D’Addario, A. Gasperoni, Gjurchinoski, Pesaresi, Polino, Censoni, Aruci

Faetano – Virtus 1-2

FAETANO

Broccoli, De Buono, Giardi, Palazzi, Fatica, Romagna, Cavalieri, Fall, Magno, Portanova, Pini

A disposizione:

Allenatore: Danilo Girolomoni

VIRTUS

Passaniti, Raiola, Nodari, Giacomoni, Battistini, Ciacci, Baiardi, Magri, Focaccia, Apezteguia, Angeli

A disposizione:

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti e Leonardo Battista

Quarto ufficiale: Giacomo Cenci

Marcatori: 32’ Angeli, 54’ Focaccia, 80’ Sinjari

Ammoniti: Giardi, Giacomoni, Rinaldi, Apezteguia, Battistini

Espulsi: Magno