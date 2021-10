Elezioni Rimini, a fine scrutinio si fa festa in piazza Cavour per Jamil Sadegholvaad nuovo sindaco. LE DICHIARAZIONI

Attualità

Rimini

| 21:57 - 04 Ottobre 2021

Da sinistra Sadegholvaad, Ceccarelli, Valentini, Angelini, Erbetta, Lisi.

A Rimini si va avanti con lo spoglio delle elezioni Amministrative 2021, e già si fa festa in Piazza Cavour che proclama Jamil Sadegholvaad nuovo sindaco di Rimini. Abbracci e commozione con il primo cittadino uscente Andrea Gnassi che lo aveva battezzato suo "delfino". In una linea di continuità.

Al momento (ore 23) sono stati scrutinati 127 seggi su 137 (ore 21), avanti si posiziona Jamil Sadegholvaad, con 29.491 voti, al 51,47%; segue Enzo Ceccarelli con 18.713 voti e il 36,66%; Gloria Lisi all’ 8,94%, con 5.122 voti; a sorpresa Matteo Angelini al 4,20% e 2.405 voti. A seguire Mario Erbetta, 1,84% e 1056 voti, e Sergio Valentini, 0,89%, 508 voti.





A metà scrutinio sono arrivati gli "Auguri di un buon e proficuo lavoro" da parte del candidato sindaco per il centrodestra Enzo Ceccarelli al candidato del centrosinistra Jamil Sadegholvaad. Il primo ha infatti da poco telefonato al secondo chiamandolo "sindaco" di Rimini e riconoscendone dunque la vittoria quando sono state scrutinati ancora metà dei seggi."L'ho salutato, gli ho fatto i complimenti.

Il programma che ha fatto è ambizioso", ha aggiunto Ceccarelli. "Ci conosciamo da più di dieci anni, e quindi gli hofatto i complimenti perché è giusto così", ha detto riferendosi a Sadegholvaad. Ceccarelli ha fatto poi una prima analisi del voto sulle periferie: "Anche delle zone che si sono dimostrate tristi o comunque si sentivano abbandonate hanno scelto di votarlo".



Sadegholvaad, tra la folla di Piazza Cavour che lo ha acclamato ancor prima del dato definitivo, ha affermato: "La città ha saputo recepire la passione con cui abbiamo fatto questa campagna elettorale, a testa bassa, con la moto ho percorso 2.000 chilometri in un mese e ogni angolo della città. Merito anche della strardinaria eredità di Gnassi che rimarrà a lungo nel cuore dei riminesi. Io raccolgo il suo testimone e cercherò di fare altrettanto bene.

Speravo nella vittoria al primo turno, sentivo un clima buono girando per le città, tante pacche sulle spalle e ho capito che potevamo farcela".





LE LISTE E I CANDIDATI





ENZO CECCARELLI



Lega



Fratelli d'Italia



Forza Italia



Città Metropolitana



Popolo della Famiglia



Noi con l'Italia



Cambiamo e Unione di Centro



Noi amiamo Rimini



Frisoni con Ceccarelli



Rinascimento





JAMIL SADEGHOLVAAD



Partito democratico



Lista Jamil per Rimini



Rimini Coraggiosa



Europa Verde



Rimini Futura





GLORIA LISI



Movimento 5 Stelle



Gloria Lisi sindaco



Ben-Essere



Un futuro verde per Rimini



A Politica Party



Rimini per le imprese





MATTEO ANGELINI (Movimento 3 V)





MARIO ERBETTA (Rinascita civica)





SERGIO VALENTINI (Rimini in comune)