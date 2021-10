Elezioni Cattolica: al momento verso il ballottaggio, avanti Franca Foronchi, ma perde punti

Attualità

Cattolica

| 19:06 - 04 Ottobre 2021

Da sinistra: Mariano Gennari, Franca Foronchi, Massimiliano Gessaroli e Francesco Vittori.

In dirittura d’arrivo lo spoglio nel comune di Cattolica che vede sfidarsi il sindaco Mariano Gennari cerca il secondo mandato, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Franca Foronchi per il centrosinistra, Massimiliano Gessaroli per il centrodestra, Francesco Vittori per sinistra anticapitalista e potere al popolo.

Al momento (ore 19) sono undici i seggi scrutinati su 15, questi i dati:Foronchi al 49,42%; Gennari al 27,66%, Gessaroli al 21,39%; Vittori all1,52%.



I CANDIDATI E LE LISTE





MARIANO GENNARI



Movimento 2050



Noi siamo Cattolica



Progetto Cattolica





MASSIMILIANO GESSAROLI



Alleanza civica



Lega



Fratelli d'Italia





FRANCA FORONCHI



Partito democratico



Cattolica coraggiosa



Idee in comune



Cattolica Futura



Cattolica in azione



Europa Verde - Verdi





FRANCESCO VITTORI (Lista rossa)