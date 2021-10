Comunali, a Pennabilli vittoria netta di Mauro Giannini su Cristina Ferri

Attualità

Pennabilli

| 16:40 - 04 Ottobre 2021

Da sinistra, nei riquadri, Mauro Giannini e Cristina Ferri.

Mauro Giannini si riconferma sindaco di Pennabilli. Il candidato di Identità Montana ha prevalso alle urne su Cristina Ferri, candidata della lista Orizzonte Comune.

Mauro Giannini, di Identità Montana, ha ottenuto 1193 voti, con il 67,29% delle prefenze, contro i 580 voti di Cristina Ferri di Orizzonte Comune che si ttesta al 32,71%.



“Più che vittoria è stato un esame degli anni passati - afferma il sindaco Giannini - penso di aver amministrato con il buon senso di un padre di famiglia e mi sono guadagnato la fiducia dei miei concittadini. Ho lavorato per tutti, senza distinzioni politiche, perché un buon sindaco non deve guardare agli schieramenti. Continuerò con coerenza il precedente programma, più che i cento giorni, seguirò i miei primi cinque anni. Un impegno però sarà quello di spingere e lavorare per una nuova viabilità”.