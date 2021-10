Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 19:31 - 04 Ottobre 2021

Da sinistra Shelina Marsetti, Elena Castellari, Gian Marco Casadei.

E' Gian Marco Casadei il nuovo sindaco di Montescudo Montecolombo, per la lista "Insieme", che ha superato di misura le avversarie per la poltrona di primo cittadino, la ex sindaca Elena Castellari per la lista "Torri Unite", e Shelina Marsetti per "Nuovi orizzonti". Casadei è stato sindaco dal 1975 al 1985.



Casadei ha ottenuto 1498 voti, con una percentuale del 54,08%. Segue la sindaca uscente Castellari con 890 preferenze e il 32,13%, chiude Marsetti con 382 voti e il 13,79% delle preferenze.