Calcio Promozione Girone F: i tabellini della quinta giornata di campionato

| 21:22 - 10 Ottobre 2021

Girone F Quinta giornata.



Sant'Ermete - Sampierana 1-0



SANT'ERMETE: Romani, Betti, Bonifazi, Contadini, Righetti, Baffoni, Tentoni (85' Merendino), Marcaccio (70' Fuchi), Mezgour (80' Sartini), Marconi, Kapitonov (60' D'Elia).

In panchina: Donini, Benvenuti, Canducci.

All. Pazzini.

SAMPIERANA: Niederweiser, Quaranta, Diversi (76' Iavarone), Canali, Simonicini (46' Fabbri), Braccini, Berni, Petrini (87' Farfaneti), Lanzi, Pippo, Giovagnoli.

In panchina: Fabbri, Quercioli, Battistini, Bravaccini, Para.

All. Madonia.



ARBITRO: Montefiori di Ravenna (Assistenti: Dimonti di Ravenna e Greco di Forlì).

RETI: 15' Mezgour

NOTE: vince il S.Ermete di misura grazie ad un gol al quarto d'ora di Mezgour, che deposita in rete un bel cross di Marconi. Marcaccio e Kapitonov sprecano il raddoppio, ma la Sampierana non è mai pericolosa, nonostante mezz'ora con l'uomo in più per l'espulsione di Righetti.



Due Emme - Asar 1-3



DUE EMME:Palumbo, Taioli, Averardi (60' Mengozzi), Giordani (59' Montesi), Mambelli, Yabré (90' Bartolini); Altieri, Mazzoli (64' Canali); Gregori, Ravaglia (63' Santantonio), Giacobbi.

In panchina: Ceccaroni, Montesi R., Cattedra, Allou.

All. Rossi.

ASAR: Mauri, Bologna, Angelini, Sogos, Fattori (78' Franchi), Abati; Bini (66' Ciavatta), Sparaventi (85' Stella); Pierri, Marchionna (70' Fantini), Guerra.

In panchina: Ciavatta M., Alberto, Bacchini, Lorenzoni, Zanni.

All. Vanni.



ARBITRO: Utili di Faenza (Assistenti: Cerreti di Cesena e Ferretti di Bologna).

RETI: 10' Abati, 45' Mazzoli, 60' Marchionna, 89' Pierri.

NOTE: espulso Canali, ammoniti Averardi, Altieri, Mazzoli, Bologna, Marchionna, Guerra.



Gambettola - Spontricciolo 1-1



GAMBETTOLA: Renzetti, Alberghi, Rigoni, Khayat (dal 53' Radoi), Marconi, Severi, Capellini, Giulianelli, Bernacci, Lorenzo (dal 53' Alijahej), Esposito (dall'85' Blasetti).

In panchina: Ambrosini, Galassi, Veneruso, Limouni, Gega, Savini.

Allenatore: Freschi.

SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri S., Tonti, Meluzzi (dall'86' Fantini), Ioli, Radu, Fabbri, Cugnigni (dal 68' Durante), Tamburini, Brisigotti, Giovanelli (dal 66' Gjoshi).

In panchina: Martini, Crescentini, Rossi, Capriotti.

Allenatore: Pellegrino.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna (Assistenti: Mancini di Rimini e Njieukam di Cesena).

RETI: 40' Tamburini, 62' Capellini.

NOTE: espulso Bernacci all'83'.



Granata - Torconca 0-2



GRANATA: Venghi, Baldani, Arfilli (63' Zavalloni), Kalac, Braccini (51' Fellini), Asslani (73' Silighini); Pellegrini, Mastria (73' Ugone); Vitali (60' Boni), Ambrosini, Campinoti.

In panchina: Giustore, Romagnoli, Crudeli, Mazzuoli.

TORCONCA: Barbanti, Bottoni, Cecchi, Nicolini (91' Cipiccia), Codignoli, Mercuri; Moretti, Mami; Pasolini, Casoli, Chiussi (75' Guenci).

In panchina: Pasini, Antonacci, Zavatta, Tombari

All. Vergoni.



ARBITRO: Gherardini di Faenza (Assistenti: Paglierani di Rimini e Parrella di Faenza).

RETI: 7' e 48' Pasolini.

NOTE: espulso Mercuri al 43', ammoniti Bottoni, Kalac, Mastria, Campinoti, Mami, Venghi.



Pietracuta - Verucchio



Vis Misano - Gatteo 3-0



Bellaria Igea Marina - Novafeltria (anticipo del sabato)





CLASSIFICA Pietracuta 15 punti, Gambettola 13, Misano 12, Novafeltria 10, Asar 9; Torconca e Bellaria Igea Marina 7, Sant'Ermete e Granata 6; Sampierana e Verucchio 4, Gatteo 3, Due Emme e Spontricciolo 2.