Coronavirus: stabile curva contagi a Rimini, 19 casi. Zero decessi in tutta la regione

| 15:37 - 02 Ottobre 2021

Bollettino Covid 2 ottobre 2021.



Nel riminese comunicati 19 nuovi casi di contagio, 16 sintomatici e 3 asintomatici. In totale in settimana i casi sono stati finora 129, 22 casi al giorno. Una media inferiore, ma vicina a quella della scorsa settimana, di 26 casi giornalieri. In tutto furono 179.



Rimangono invece cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva e non si registrano decessi, né a Rimini, né in regione. I ricoveri in terapia intensiva rimangono 46, a fronte di due ricoveri e di due dimissioni, stabili anche i ricoveri nei reparti Covid (370).



Sul fronte nuovi casi, sono 277 su 35.863 tamponi, tasso di positività 0,7%.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 65 nuovi casi, seguita da Ravenna (38); poi Modena (34), Parma (31), Reggio Emilia (25). Quindi Piacenza (24), Rimini (19), Cesena (17), Forlì (11), Ferrara (8) e infine il Circondario Imolese (5).