Controlli antidroga nei parchi di Rimini: trovate dosi abbandonate

Cronaca

Rimini

| 14:18 - 02 Ottobre 2021



Ieri pomeriggio (venerdì 1 ottobre) la Polizia di Rimini ha svolto un'intensa attività di pattugliamento in zona stazione ferroviaria e nei parchi della città, spesso luoghi in cui si verificano fenomeni di degrado o episodi di microcriminalità. Una trentina le persone identificate, che si aggiungono alle oltre 100 identificate nei controlli ordinari. Una è stata segnalata in prefettura per il possesso di una modica quantità di stupefacente. Diverse le dosi di droga che la Polizia, impegnata nelle attività con l'unità cinofila, ha rinvenuto abbandonate.