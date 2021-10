Rimini: l'auto svolta e la moto colpisce la fiancata, motociclista all'ospedale

Cronaca

Rimini

14:10 - 02 Ottobre 2021

Il luogo dell'incidente.

Ennesimo incidente sulle strade riminesi, questa volta in Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Lo schianto è avvenuto oggi (sabato 2 ottobre), intorno alle 13.30 tra una Ford Fiesta e una moto Ducati. La moto stava procedendo in direzione monte, nello stesso senso di marcia viaggiava anche la vettura. Ad un certo punto, secondo quanto ricostruito, l'auto ha tagliato la carreggiata e si è messa lungo la corsa della moto, che ha finito per colpire la vettura sulla fiancata. Il centauro è finito sull'asfalto, ferito, ed è stato soccorso da un'ambulanza, che l'ha poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Infermi".