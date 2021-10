Rimini, settembre ancora deficit di piogge. Ma nei prossimi giorni spiccata variabilità

Attualità

Rimini

| 15:43 - 02 Ottobre 2021

Un settembre leggermente sopramedia dal punto di vista termico, ma ancora a secco di piogge. Tuttavia ad ottobre, dall'inizio della prossima settimana, è attesa una maggior variabilità e il ritorno della pioggia. Ne abbiamo parlato con Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.



Federico, facciamo un bilancio del mese di settembre, partendo dalle temperature. Qual è stato il giorno più freddo e quale il più caldo?

Il mese è risultato leggermente sopra media rispetto al periodo 1991-2020 con un'anomalia di +0.8 gradi.

La temperatura media giornaliera più elevata si è registrata il 16 settembre, attorno a 24 gradi; la temperatura media giornaliera più bassa è stata invece registrata il 22 settembre, attorno a 17 gradi.



A livello di precipitazioni, c'è ancora una forte criticità legata alla siccità che ha colpito il riminese. Qual è la situazione?

Le precipitazioni nel mese di settembre sono risultate fortemente disomogenee sulla Romagna e generalmente scarse sul riminese. 18 mm l'accumulo mensile nel centro urbano, con settembre che per la città chiude con un deficit del 79%. Una situazione che continua a non migliorare, con circa 160 mm cumulati da inizio anno. Mancano quasi i 2\3 della pioggia che sarebbe dovuta cadere da gennaio ad oggi.

Inoltre bisogna precisare che settembre ha visto fenomenologia spesso temporalesca che ha dato luogo ad importanti differenze di accumulo in pochi chilometri. La parte settentrionale della Romagna ha visto ad esempio valori prossimi ai 130 mm, legati al transito di temporali intensi. Fa comunque parte della nostra climatologia avere instabilità temporalesca nelle settimane di settembre ed è tipico dei temporali produrre accumuli irregolari. Nulla di particolarmente anomalo quindi, a differenza del deficit pluviometrico che ancora ci portiamo dietro.

La prossima settimana dovrebbero tornare le piogge. Il contesto sarà più autunnale, finirà quella che possiamo definire una lunga estate settembrina.



Sì, il cambiamento meteorologico è alle porte: si sta avvicinando una saccatura atlantica al bacino del Mediterraneo, che da lunedì 4 ottobre farà sentire i suoi effetti, prima sull'Emilia e nei giorni seguenti probabilmente anche sulla Romagna. Saremo interessati da intensi flussi meridionali che potranno produrre anche qualche temporale, che sulla provincia riminese sarà più probabile sulla fascia appenninica. Nel corso della settimana poi, tenderà ad isolarsi una circolazione depressionaria in sede mediterranea, e potrà dar luogo a una spiccata variabilità con nuove occasioni per piogge, specialmente tra giovedì 6 e sabato 8 ottobre.



Che mese di ottobre dobbiamo aspettarci, diciamo quale "piega" potrebbe prendere?

Se la circolazione depressionaria dovesse stazionare bene sul Mediterraneo, vivremo un periodo decisamente più variabile e dinamico, che potrebbe protrarsi fino al 10 del mese, con temperature in progressiva diminuzione, su valori prossimi o inferiori alla media. Ribadisco sempre che le tendenze devono poi essere verificate coi prossimi aggiornamenti, è impossibile fornire dettagli a scala ridotta su un periodo così lungo. Sarà un'occasione d'oro, poiché in seguito potrebbe esserci una nuova ripresa del campo di pressione che sui nostri settori potrebbe risultare su valori medio-alti.



