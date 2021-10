Riparte attività congressuale, 23.000 presenze attese a Rimini

Attualità

Rimini

12:43 - 02 Ottobre 2021

Palacongressi di Rimini.



Riparte con un ottobre da undici appuntamenti, per un totale di 23 giornate con circa 23.300 presenze, il settore congressuale di Italian Exhibition Group, la società nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza Group. Aperto il mese con il ritorno del raduno della Grand Loggia del Grand'Oriente d'Italia - andato in scena l'1 e il 2 - saranno gli eventi di carattere medico-scientifico. a caratterizzare le prossime settimane.. Del futuro della nefrologia si parlerà da mercoledì 6 a sabato 9 al 62/o Congresso nazionale della Società Italiana di Nefrologia mentre domenica 10 si svolgerà la 12/a Giornata del Medico e dell'Odontoiatra, seguita dal 14 al 16 dal XX Congresso Nazionale Sidem -Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare. Il 'medico radiologo tra clinica e tecnologia' satrà invece il tema dell'evento organizzato dal Sirm-Società Italiana Radiologia Medica ed interventistica dal 28 al 30. Fuori dal settore medico, il 12 ottobre sarà il giorno l'Hospitality Day, giunto all'8/a edizione. A seguire, il 14 ottobre, il Food Marketing Festival, dedicato agli imprenditori della ristorazione mentre dal 17 al 19 si daranno appuntamento a Rimini i parrucchieri riuniti sotto il marchio ClassHair. Undici gli appuntamenti per un totale di 23 giornate congressuali con circa 23.300 presenze.