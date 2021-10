Cronaca

| 12:15 - 02 Ottobre 2021

Trova un portafoglio con oltre 400 euro in contanti e lo consegna alla Polizia. Protagonista della vicenda una riminese 35enne che aveva trovato il portafoglio davanti al sagrato della Chiesa di Santa Rita. Si è così rivolta al distaccamento di via Brighenti della Polizia Locale. All'interno c'erano 395 euro in banconote e il resto in monete per un totale di oltre 400 euro. Rintracciata la proprietaria, una 72enne di Rivazzurra, che ancora non aveva sporto denuncia.