Cronaca

Rimini

| 11:50 - 02 Ottobre 2021

Immagine di repertorio.

Incidente stradale questa mattina (sabato 2 ottobre) a Spadarolo sulla via Marecchiese. Per cause ancora al vaglio una bici ed uno scooter si sono scontrati. E' successo poco prima delle 10 all'altezza del civico 345. Due i feriti, un 23enne in condizioni serie e una 44enne con lievi escoriazioni. Si trovano in ospedale a Rimini. Sul posto per i rilievi e i soccorsi due ambulanze, un'automedica e la Polizia Locale.