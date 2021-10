Taxi abusivi, la Polstrada di Rimini individua 13 conducenti non in regola

Cronaca

| 09:38 - 02 Ottobre 2021

Contrasto ai taxi "abusivi", la Polstrada di Rimini durante l'estate ha effettuato diversi controlli. Dai primi di luglio fino a tutto settembre gli agenti hanno individuato 13 conducenti che effettuavano trasporti violando le norme. Uno di questi aveva adibito la propria auto privata a taxi ed esercitava senza avere la licenza: il mezzo è stato sequestrato. Gli agenti hanno contestato tre violazioni delle prescrizioni, in altri nove casi i conducenti, pur con autorizzazioni, effettuavano il servizio senza rispettare le norme.

Per tutti ritiro della carta di circolazione e della patente con sospensione.

La Polstrada di Rimini incrementerà i servizi di controllo in tutte le occasioni in cui, un elevato afflusso di pubblico, possa far aumentare la presenza di taxi abusivi.