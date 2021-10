Calcio Eccellenza: gli anticipi del sabato per Fya, Tropical, San Marino e Savignanese

Sport

Repubblica San Marino

| 19:44 - 01 Ottobre 2021

Foto dal sito del Victor San Marino Calcio.



Sarà la Fya Riccione a inaugurare gli anticipi del sabato pomeriggio del campionato di Eccellenza. I biancoblu sfideranno l'Alfonsine sabato 9 ottobre alle 20.30, per poi scendere in campo nuovamente in casa, sabato 23 ottobre, contro il Del Duca, allo stesso orario. Si giocherà di sabato anche la sfida tra i riccionesi e il Victor San Marino il 6 novembre.



GLI ANTICIPI DI FYA, TROPICAL CORIANO, SAN MARINO E SAVIGNANESE



9 ottobre Fya Riccione - Alfonsine (h 20.30)



23 ottobre Fya Riccione - Del Duca (h 20.30)



6 novembre Cotignola - Savignanese (h 20.30)



6 novembre Fya Riccione - Victor San Marino (h 20.30)



27 novembre Tropical Coriano - Futball Cava Ronco (h 20.30)



4 dicembre Victor San Marino - Russi (h 15)



11 dicembre Savignese - Classe (h 15)