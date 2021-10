Calcio Promozione: dalla quinta giornata arriva l'anticipo del sabato

Sport

Rimini

| 19:36 - 01 Ottobre 2021

Andreani, portiere del Novafeltria.



Novità per il campionato di Promozione. Dalla quinta giornata (weekend 10 ottobre) verrà disputato un anticipo il sabato, in orario pomeridiano oppure serale per gli impianti sportivi dotati di fari di illuminazione. Si parte sabato 9 ottobre, al Nanni di Bellaria (ore 20.30) con la sfida tra la squadra di casa e il Novafeltria.



GLI ANTICIPI DEL SABATO



16 ottobre Gatteo - S.Ermete (h 15)



23 ottobre Pietracuta - Spontricciolo (h 15)



30 ottobre Misano - Due Emme (h 20.30)



6 novembre Torconca - Verucchio (h 20.30)



13 novembre Spontricciolo - Granata (h 20.30)



20 novembre Sant'Ermete - Asar (h 15)



27 novembre Novafeltria - Gatteo (h 15)



4 dicembre Pietracuta - Gambettola (h 15)



11 dicembre Verucchio - Misano (h 15)



18 dicembre Due Emme - Sampierana (h 15)