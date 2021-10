Rimini Calcio, la prevendita per il derby di mercoledì a Forlì

Sport

Rimini

| 18:29 - 01 Ottobre 2021

Il Rimini FC comunica che i tagliandi per la gara Forlì vs Rimini in programma mercoledì 6 ottobre alle ore 15:00, saranno ACQUISTABILI SOLO IN PREVENDITA e SOLAMENTE ALLA BIGLIETTERIA DELLO STADIO “ROMEO NERI” nei seguenti giorni e orari:

Sabato 10:00 – 12:00

Lunedì 10:00 – 12:00 e 18:30 – 20:00

Martedì 10:00 – 14:00

PREZZI

Gradinata € 6,00 prezzo unico

Laterale via Emilia € 12,00 intero – € 10,00 ridotto (over 65 – donne)

Invalidi e Ragazzi Under 14 Gratis, ma devono comunque passare alla biglietteria dello stadio per la prenotazione del posto. E’ necessario presentare un documento di identità

Come sempre per accedere allo stadio è obbligatorio il Green Pass e l’utilizzo della mascherina.