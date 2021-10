Boccette A1, Bt Bussecchio infila il poker e scappa

Sport

Rimini

| 17:45 - 01 Ottobre 2021

Il campionato regionale a squadre di serie A1 è giunto alla quarta giornata con una sola squadra a punteggio pieno; i campioni in carica del Bt Bussecchio Forlì si issano solitari al comando grazie al successo esterno con la Cantonese estaccano il Manuel Caffè Bocciofila, fermato sorprendentemente sul pari casalingo dal President Park Ronco con

sconfitta inaspettata del numero uno Daniele Ricci. Sale al secondo posto il Tex Master Novellara con un largo successo casalingo contro il Bbzo Cafè Villanova . Rg Impianti Settecrociari vince il derby cesenate col Martorano e respira aria di alta classifica.



Tabellini

Camo Maris Cantonese – B.T. Bussecchio Forlì 2 – 4 (p.t. 0-3)

F. Ghelfi e C. Bondavalli contro L. Versari e M. Morri 30-80, A. Pavarotti c I. Minoccheri 56-100

M. Iaccarino e S. Vezzalini c D. Calubani e M. Grilli 68-80, S. Copelli c E. Rosa 72-100, M. Pasinelli c R. Galiandro 109-62, T. Bovo c A. Galli 100-37.

Manuel Caffè Bocciofila Imola – President Park Ronco 3 – 3 (p.t. 2-1)

D. Cortecchia e L. Principi c R. Romualdi e G. Sacchetti 73-82, L. Molduzzi c C. Bartolini 104-49,

M. Zoffoli e A. Stella c C. Graffieti e M. Fantini 83-62, C. Sandrini c M. Fucchi 41-106, D. Ricci c M. Vanin 91-103, V. Cristofori c F. Giustiniani 103-84.

Tex Master Novellara – Bbzo Cafè Villanova 5 – 1 (p.t. 2-1)

S. Vecchi e D. Giampellegrini c M. Cillani e L. De Carli 47-76, S. Bussei c A. Dalmonte 110-58,

C. Bussei e G. Catellani c D. Ancarani e P. Minguzzi 80-75, L. Beneventi c R. Verlicchi 100-98, D. Gavioli c GL. Chiarini 103-45, A. Lugli c S. Laghi 102-73.

Andrea Costa Carpi – Circolo Sport Ravenna 2 – 4 (p.t. 1-2)

P. Bortolotti e S. Gavioli c D. Melideo e D. Morini 68-80, G. Lugli c A. Taroni 103-65,

F. Golinelli e L. Montorsi c A. Bandini e F. Benedetti 57-85, F. Arleoni c GL. Sandoni 94-106,

D. Degli Esposti c L. Mini 102-52, A. Panzeri c L. Draghetti 76-104.

Rg Impianti Settecrociari Cesena – Time Out Martorano 5 – 1 (p.t. 2-1)

B. Cicognani e M. Morosi c D. Daltri e A. Alessandri 99-53, M. Foiera c L. Biondi 102-53,

S. Casadei e GL. Bianchini c R. Moro e A. Braghittoni 67-85, R. Bassenghi c F. Ricci 102-66,

J. Taioli c G. Fabbri 101-58, J. Magnani c M. Tumedei 103-94.

Clai Sasso Morelli – B.T.V. Molinella 2 – 4 (p.t. 1-2)

A. Sandri e L. Molinaro c R. Asnicar e A. Trerè 39-80, A. De Antonis c D. Bongiovanni 103-85,

S. Bagli e W. Cantelli c S. Nanni e M. Romualdi 76-80, M. Brusa c S. Camprincoli 89-100,

R. Zanelli c M. Vassura 91-103, L. Turroni c Max Vassura 102-34.

Capitan Bagati Bellaria – Cà Vento Bagnacavallo 3 – 3 (p.t. 2-1)

O. Gennari e S. Della Chiesa 86-37, M. Patrignani c A. Ribani 31-100,

C. Vincenzi e M. Funghetti c A. Bartolini e I. Vannini 89-58, G. Barducci c R. Ravaioli 102-52,

C. Spadoni c W. Morini 42-105, C. Protti c L. Bassi 76-104.

Bussecchio 2 – G. H. P. Taverna Verde Forlì rinviata, Leon D'Oro Molinella – Bussecchio 3 rinviata

Classifica

B.T. Bussecchio Forlì punti 12, Manuel Caffè Bocciofila Imola e Tex Master Novellara punti 10, Rg Impianti Settecrociari punti 8,Circolo Sport Ravenna punti 7, G.H.P. Taverna Verde punti 6, President Park Ronco e Andrea Costa Carpi punti 5, Leon D'Oro Molinella, Capitan Bagati Bellaria, Cà Vento Bagnacavallo e B.T.V. Molinella punti 4, Camo Maris Cantonese, Bussecchio 3 e Time

Out Martorano punti 3, Clai Sasso Morelli punti 2, Bbzo Cafè Villanova punti 1, Bussecchio 2 punti 0.