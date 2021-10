Dante in chiave rap - rock: il rapper riminese Peroz lancia il suo nuovo singolo

Attualità

Rimini

| 07:04 - 02 Ottobre 2021

Peroz e la cover di "Come Dante".

Di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso



Il Rap come strumento per avvicinare i giovani alla cultura, per stuzzicare la curiosità dei meno interessati all’Arte. Il rapper riminese Peroz, al secolo Stefano Perilli, ha scelto Dante e la Divina Commedia, in occasione del settecentenario della scomparsa del sommo poeta che cade proprio quest’anno, per il suo nuovo singolo intitolato “Come Dante”.





“E’ nata come una sfida – racconta Peroz – perché sono stato ‘solleticato’ dal direttore artistico di ‘Rocca di Luna’, Joseph Nenci: lui mi ha invitato alla manifestazione (che si è tenuta a Montefiore Conca, dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle..”, dedicata al sommo poeta - N.D.R.), mi ha chiesto di esibirmi con una novità, un’esibizione dedicata a Dante. Gli ho risposto che avrei potuto scrivere qualcosa che potesse omaggiarlo, ma nel mio stile, sempre ironico e leggero”.



“Come Dante” è caratterizzato da un ritmo rockeggiante accompagnato da chitarre distorte e suoni aggressivi e rappresenta un piccolo viaggio dantesco tra inferno, purgatorio e paradiso. Molte le citazioni alla Divina Commedia tra cui “Virgilio, i pusillanimi e Belzebù” per un brano divertente che vuole essere un omaggio al sommo poeta con leggerezza e rispetto.



L’APPROCCIO AL “SOMMO” IN CHIAVE RAP E ROCK



“Ho avuto la classica infarinatura a livello scolastico, pur non avendo studi classici sono sempre stato affascinato dalla Divina Commedia, dalla sua attualità. Trovo Dante ‘rap’ perché è geniale nella sua scrittura, in rima, ci trovo delle analogie al genere musicale, al contempo lo trovo ‘rock’ per i temi che tratta, aggressivi, soprattutto nell’ Inferno. La sua visione della diversità, del suo amore per una persona che non poteva avere, trovo attualissime le tematiche di cui scriveva”, paradossalmente infatti Dante riesce ad essere contemporaneo nonostante siano passati 700 anni, sollecitando spunti e riflessioni estremamente moderni. “E’ un maestro senza tempo”.



PEROZ, DALLE ORIGINI AI PROGETTI FUTURI



E’ nato a Brindisi, si è trasferito a Rimini in piena età adolescenziale. Proprio qui, anche grazie all’ispirazione della città, è riuscito a trovare le parole giuste per esprimere la sua musica. Nel 2016 è arrivato il successo con il brano “Riminiamo Song”, da lì ha macinato tanti progetti tra cui “Come Dante”, che include anche un video ed è acquistabile sul web tramite gli store digitali (QUI il link per acquistare il brano), e tanti sono le idee che frullano in testa a questo giovane e talentuoso rapper romagnolo di adozione: dalla musica al cinema. “Non voglio anticipare nulla – dice Peroz per scaramanzia – il prossimo progetto a cui sto lavorando sarà una colonna sonora per un progetto cinematografico a tema sociale”.

Il talento e l’inventiva certo non gli mancano e nemmeno le ambizioni e in cantiere ci sono progetti sempre innovativi e interessanti.