'Andate a sposarvi a San Marino', appello scatena il web. Profili facebook delle sammarinesi presi d'assalto

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:19 - 01 Ottobre 2021



Chi ha un profilo Facebook, sa bene che è consuetudine ricevere richieste d'amicizia da profili "fake" di uomini e donne di bell'aspetto, profili che appunto sono utilizzati come esca per attività illecite (spesso ricatti sessuali) o semplicemente per fare fishing, attraverso link malevoli, e magari appropriarsi del profilo caduto nella trappola. Ma quello che è successo a tante cittadine sammarinesi è stato piuttosto inconsueto: una pioggia di richieste di amicizia arrivate da paesi stranieri, da persone reali. L'arcano è stato presto risolto. A scatenare il web l'appello fatto da un blogger dai tratti mediorientali (forse arabo, forse nordafricano). "Andate a sposare le donne sammarinesi", l'appello, per presunti benefit che verrebbero concessi dalla cittadinanza sammarinese. Il blogger, secondo quanto ricostruito, avrebbe millantato l'esistenza di un'iniziativa del governo sammarinese finalizzata a promuovere il matrimonio di cittadine con uomini stranieri. "Non esiste alcuna iniziativa di questo tipo, si tratta di un'informazione falsa", ha dovuto precisare la Segreteria di Stato di San Marino per il turismo, intervenuta nel pomeriggio di oggi (venerdì 1 settembre) con una nota.