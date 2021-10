Covid Rimini: 35 casi, confermata la risalita rispetto a inizio settimana

Attualità

Rimini

| 16:12 - 01 Ottobre 2021

Bollettino Covid 1 ottobre 2021.



Trentaquattro casi nei primi tre giorni della settimana, 76 (più del doppio) tra mercoledì e giovedì. Nel riminese comunicati 35 nuovi casi di contagio, ma solo 8 sintomatici, a fronte di 27 asintomatici. In totale in settimana i casi sono stati finora 110, 22 casi al giorno. Una media inferiore, ma vicina a quella della scorsa settimana, di 25 casi giornalieri. In tutto furono 179.



Rimangono invece cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva e non si registrano decessi. Due quelli in regione (una 96enne del parmense e un 73enne del modenese), mentre i ricoveri

in terapia intensiva rimangono 46, a fronte di un ricovero in più (Parma) e una dimissione (Modena). Scendono a 370 i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali della regione (-4).



Sul fronte nuovi casi, sono 351 su 26.629, tasso di positività dell'1,3%.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 63 nuovi casi, seguita da Bologna (57), Modena (54) e Ravenna (52); poi Rimini (35), Forlì (24) e Ferrara (18); quindi Piacenza e Reggio Emilia (entrambe con 13 nuovi casi), e infine il Circondario Imolese e Cesena (entrambe con 11).