Nuovo orario per l'ufficio anagrafe di Bellaria Igea Marina

| 15:51 - 01 Ottobre 2021

A partire da lunedì 4 ottobre e sino a nuova comunicazione, l’Ufficio Anagrafe del Comune di Bellaria Igea Marina – attualmente posto piano terra, lato monte della struttura – sarà aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00, oltre che il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Per urgenze, che verranno comunque soddisfatte previo accordo e appuntamento con il personale, si invita a contattare il numero diretto dell’ufficio: 0541.343723.



In questo mese di ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e coinvolge solo un campione di famiglie selezionato dall’Istat. Ai cittadini che abbiano ricevuto una lettera nominativa per la partecipazione al Censimento, si ricorda che il questionario è da compilare online e in autonomia; a coloro che invece sia stato comunicato il Censimento insieme alla visita di un rilevatore, si ricorda invece che tali figure sono dipendenti incaricati dal Comune di Bellaria Igea Marina – un totale di quattro - muniti di regolare cartellino di riconoscimento.