San Marino ha il capo di stato più giovane del mondo: ha soli 27 anni

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:48 - 01 Ottobre 2021

Giacomo Simoncini.

Uno dei due nuovi Capitani reggenti di San Marino, Giacomo Simoncini, ha 27 anni: è il Capo di Stato in carica più giovane del mondo e secondo, per età, nella storia della Repubblica. Fa parte del Consiglio grande e generale, il parlamento sanmarinese, eletto nelle file di 'Noi per la Repubblica', la lista che fa riferimento all'area di centrosinistra. Con una formula che rimane invariata fin dalla sua costituzione, questa mattina (venerdì 1 ottobre) dopo tre squilli di tromba, il segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini, ha dato l'annuncio dal balcone centrale del Palazzo Pubblico dell'inizio del mandato dei nuovi Capitani Reggenti per il semestre 1 ottobre 2021-1 aprile 2022. Simoncini condividerà la carica, che cambia ogni sei mesi, con Francesco Mussoni, 50 anni.