Il bel gesto, pub di Verucchio dona cibo invenduto alle famiglie bisognose

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:57 - 01 Ottobre 2021

A sinistra Alex Martino.

Donano la carne invenduta durante gli eventi legati all'Oktoberfest alle famiglie bisognose del comune di Santarcangelo. Protagonisti del bel gesto i soci dell'Oshad Pub di Verucchio, che hanno deciso di consegnare il cibo all'associazione "ven èulta", il gruppo di volontari che collabora con i servizi sociali del comune di Santarcangelo e con l'associazione di commerciantI "città viva", per fornire supporto alle persone in stato di indigenza o in difficoltè economica. Alex Martino, originario di Sant'Ermete, noto come presidente della locale squadra di calcio, ha avuto l'idea, condivisa dai suoi soci, e il suo gesto è stato accolto con gioia dai volontari, che ne hanno dato notizia su Facebook.