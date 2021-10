Volley C femminile, Gut Bellaria rivoluzionata: roster giovane e voglia di sorprendere

Sport

E’ ripartita da poco più di un mese la prima squadra femminile dell’Idea Volley dopo un’estate che ha portato tanti cambiamenti, in primis l’addio di coach Luca Nanni che ha sposato il progetto del VolareVolley Benevento e l’arrivo sulla panchina bellariese di Daniel Balzani; dopo la scelta del nuovo coach è stato invece il momento di ridefinire l’organico dopo i molti addii tra le giocatrici dello scorso biennio: insomma un po’ per scelta un po’ per necessità la Gut ha deciso di dar vita a un progetto giovane promuovendo in prima squadra molte delle ragazze del vivaio che tanto bene avevano fatto nel settore giovanile bellariese.



Ad affiancare la confermata palleggiatrice Armellini ci sarà la classe 2003 Alice Venghi, prodotto del vivaio Bvolley, anno scorso nella squadra di serie D bellariese allenata da Gentili: saluta invece Ilenia Fortunati; stesso percorso per il giovanissimo libero Camilla Ioli: classe 2005, grinta da vendere e pronta ad affiancare D’Aloisio chiamata a confermarsi tra le grandi dopo due anni di gavetta alle spalle di Loffredo.

Solo una perdita ma di peso nel reparto dei centrali: Ricci sceglie di misurarsi con un campionato di categoria superiore e al suo posto sale dalla selezione di serie D la 2002 Aurora Bacchini, bellariese doc che ha fatto tutta la scalata nelle giovanile Bvolley e ora è pronta al grande salto nella serie C dove affiancherà le confermate compagne di reparto Astolfi e Zammarchi.

Reparto delle bande rinnovato quasi totalmente; l’unica conferma è infatti quella di Aurora Agostini che tra crociati rotti e lockdown è pronta a dimostrare tutto il suo valore per l’attacco bellariese; non sarà facile sostituire giocatrici del calibro di Giulianelli, Diaz e Bucella: ci proveranno la 2005 Giulia Paolucci, la 2002 Aurora Palermo e la 2005 Maria Strada (l’unica ad aver già tastato il parquet di casa con la serie C), tutte e tre provenienti dalla serie D targata Gentili.

Ultima conferma per l’opposto Tosi Brandi: la classe 1999 riminese dovrà fare da chioccia alle tanti giovani arrivate nel gruppo e ricoprirà anche il ruolo di capitano per questa stagione.



Tante dunque le novità dunque in Viale Ennio e tanto il lavoro da fare per il nuovo coach ed il suo staff, sia in campo che a livello di spogliatoio. Ma nonostante tutto, le giovani bellariesi hanno gia’ saputo dimostrare di non voler far la parte della squadra già condannata; nella prima amichevole dell’anno è arrivato un importante seppur rocambolesco successo per 3-2 contro l’esperta Massa Lombarda, squadra che gioca per ben altri obiettivi: una bella iniezione di fiducia per le giovani di Balzani che hanno poi bissato il successo anche nella seconda amichevole stagionale contro la più giovane Libertas Volley Forlì (4-0 il finale); le bellariesi scenderanno in campo anche contro Cervia, altro test importante per capire a che punto si trovano e per capire se sarà possibile, a mano a mano, alzare sempre più l’asticella degli obiettivi stagionali.