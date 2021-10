Basket C Silver, Coppa: i Titans ospitano il Loreto Pesaro

Sport

Il coach dei Titans Porcarelli.

E ancora tempo di Coppa per i Titans, che debuttano al Multieventi in una partita ufficiale in questa stagione 2021-2022. Con la regular season di C Silver che comincerà nel weekend successivo, tutte le squadre sono pronte a scaldare i motori con la seconda giornata dedicata alla Coppa. Quattro gironi da quattro squadre, col raggruppamento dei Titans che vede solo Macina e compagni a quota 2 punti. Già, perché l’altra partita del primo turno, Loreto - Basket Giovane, è stata interrotta a 4’20” dalla fine a causa di infiltrazioni di acqua (66-53 il punteggio parziale).

In attesa di sapere cosa succederà, la Pallacanestro Titano è comunque pronta a ricominciare e lo farà proprio a partire dalla gara di domani con il Loreto (palla a due ore 18).

Coach Porcarelli, un ultimo sguardo alla gara vinta a Fossombrone. Un +1 nel quale sono successe davvero tante cose…

“Non somigliava proprio a una gara di precampionato, forse lo è sembrata per gli errori che ci sono stati da entrambe le parti. Abbiamo vinto una partita con una solidità mentale ottima per il periodo, con un gruppo in alcuni componenti nuovo. Gara vinta perdendo tre quarti su quattro e regalando ai nostri avversari un sacco di secondi possessi, con loro bravi a conquistarseli e a convertire. Sono partite che servono per arrivare pronti al campionato, ma vincere aiuta anche a livello di morale”

Una partita nella quale s’è visto già un ottimo contributo da parte dei nuovi arrivi, Gamberini e Altavilla su tutti (39 punti in due). Te l’aspettavi?

“Hanno segnato tanto anche perché i compagni sono stati bravi a metterli in ritmo, capendo che in quei momenti erano loro a poter far male all’avversario. Poche forzature, tanti canestri arrivati tramite assist, bene così. Bravissimi Altavilla e Gamberini ma nulla da togliere a tutti gli altri. Molti giocatori di alto livello e noi dobbiamo esser bravi ad andare, di volta in volta, da quelli che possono rendersi più pericolosi in quella giornata”

Cosa pensi del Loreto Pesaro?

“Non li conosco ancora approfonditamente, ma so che hanno ad esempio Benevelli, proveniente dalla C Gold, e sono bene allenati da coach Mancini. Cercheremo di fare la nostra partita provando naturalmente a vincere”.