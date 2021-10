Riccione: ricomposta frattura tra Comune e polisportiva, c'è l'accordo

Attualità

Riccione

| 14:01 - 01 Ottobre 2021

Polisportiva Riccione.



Si è ricomposta la frattura tra polisportiva comunale Riccione e l'amministrazione, con la firma del piano esecutivo e la sottoscrizione, da parte della polisportiva, di due garanzie bancarie a favore del comune. Come precisato dal dirigente comunale Cinzia Farinelli, "all'atto della stipula della convenzione tra amministrazione e polisportiva non fu sottoscritto il piano esecutivo di gestione e mai prestata fideiussione prevista di 200.000 euro". Ma ora la situazione è stata regolarizzata e l'amministrazione comunale provvederà a sbloccare i versamenti dovuti alla polisportiva. Sulla risoluzione della querelle, arriva anche il commento del presidente del sodalizio sportivo riccionese, Solfrini, che parla di "divergenze e diversità di opinioni" con la giunta Tosi, ma anche di uno sforzo comune "per ricomporre il rapporto e formalizzare la parte tecnico-amministrativa". Si è giunti così "un risultato positivo che permetterà alla Polisportiva e all'amministrazione di collaborare per continuare a fare sì che lo sport sia strumento di crescita e sviluppo economico del territorio".