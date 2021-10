Calcio Eccellenza, Victor San Marino: tesserato il terzino mancino Nicola Greco

Sport

13:55 - 01 Ottobre 2021

Alla vigilia del match contro il Diegato, il Victor San Marino rende noto di aver ingaggiato Nicola Greco, classe 2000, che può giocare sia come terzino sinistro che come terzino destro e che in passato ha vestito le maglie di Cattolica, Savignanese, Atletico Lazio e Santarcangelo.

Conquistare i tre punti contro il Diegaro per mantenere l’imbattibilità in stagione, tornare alla vittoria in Eccellenza dopo due pareggi consecutivi e guadagnare posizioni in classifica: questo è l’obiettivo che il Victor San Marino intende raggiungere tra le mura amiche dell’Acquaviva Stadium questa domenica, lo stesso giorno in cui verranno venduti nuovamente gli abbonamenti “Oltre l’Eccellenza” (prezzi: 100 euro over 16, 50 euro donna; gratis under 16) per poter seguire tutte le partite casalinghe di campionato dei biancazzurri nella stagione 2021/2022. Sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale dalle ore 14.30 fino alle ore 15.45 per poter inoltre ricevere direttamente dal Victor San Marino un simpatico omaggio nei giorni successivi.

Tornando all’imminente partita, il Diegaro ha ottenuto finora una vittoria contro la Savignanese (1-0), un pareggio contro il Russi (0-0) e una sconfitta contro il Futball Cava Ronco (1-2). Il match (prezzi biglietto: 10 euro over 16, 5 euro donna, gratis under 16) si svolgerà domenica 3 ottobre all’Acquaviva Stadium di San Marino (calcio di inizio ore 15.30) e sarà diretto dall’arbitro Giannini Sanguettoli della sezione di Bologna, coadiuvato dal primo assistente Pascale Mariano della sezione di Bologna e dal secondo assistente Antonio Masciello della sezione di Ravenna.

Ecco le dichiarazioni di Gianni D’Amore, allenatore del Victor San Marino, prima della sfida contro il Diegaro: “La settimana di allenamenti è andata bene: i giocatori si sono allenati con grinta e determinazione. Questa domenica all’Acquaviva Stadium arriverà il Diegaro, un club calcistico militante in Eccellenza da parecchi anni, ma noi siamo pronti ad affrontarlo e a dare il massimo per batterlo. Sono convinto che disputeremo una grande partita, ce la metteremo tutta per conquistare una vittoria davanti ai nostri tifosi. Spero anche di riuscire a recuperare per questa partita qualche giocatore infortunato”.Nel frattempo sono stati annunciati nelle scorse ore dal Comitato Regionale Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti-Federazione Italiana Giuoco Calcio gli abbinamenti del terzo turno della Coppa Italia Eccellenza e Promozione: il Victor San Marino affronterà all’Acquaviva Stadium il Tropical Coriano il prossimo 6 ottobre (calcio d’inizio ore 20.30), in palio c’è il pass per gli ottavi di finale.