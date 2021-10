Ruba vestiti al centro commerciale Le Befane, cliente manolesta arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:28 - 01 Ottobre 2021

Centro commerciale Le Befane di Rimini.



Un 27enne rumeno, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato mercoledì pomeriggio (29 settembre) dopo un furto in un negozio del centro commerciale Le Befane di Rimini. Il giovane è stato notato dal personale addetto alla sicurezza mentre si aggirava tra gli scaffali. Si è impossessato di capi di abbigliamento del valore complessivo di un centinaio di euro, rimuovendo l'anti-taccheggio. Una volta passata la barriera anti-taccheggio, il 27enne è stato fermato dai Carabinieri, prontamente intervenuti dopo la segnalazione da parte dell'addetto alla sicurezza.



L'arresto, per l'ipotesi di reato di furto aggravato, è stato convalidato e il 27enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa del processo, a data da destinarsi.