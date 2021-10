Assunzioni 'bloccate' dalle troppe tasse, Indino: 'ripensare a uso voucher'

Attualità

Rimini

| 13:05 - 01 Ottobre 2021

GIanni Indino, presidente Confcommercio Rimini.



Dopo la pubblicazione del report della Camera di Commercio della Romagna sul lavoro in provincia di Rimini, è emerso un aumento della domanda di forza lavoro, ma anche un alto tasso di disoccupazione, specie tra i giovani. Da qui partono le riflessioni di Gianni Indino, presidente di Confcommercio Rimini, che chiede al governo meno burocrazia e una diminuzione delle tasse applicate alle imprese, mentre sindacati e associazioni di imprenditori sono invitati a sedersi a tavoli di concertazione e a trovare soluzioni per sbloccare le assunzioni. In merito a quest'ultimo punto, Indino rilancia l'utilizzo dei voucher lavoro, "cancellati con troppa facilità, buttando via il bambino con l'acqua sporca", ma a detta del n.1 della confcommercio riminese molto validi, specie per il settore turismo. E in merito, Indino rivela di averne parlato anche con il ministro del Turismo Garavaglia, che si è detto possibilista su una loro reintroduzione.



Sul fronte burocrazia, a spaventare la categoria rappresentata da Indino, è l'introduzione del Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre: "rischia addirittura di fare lievitare la burocrazia per le piccole imprese che dovranno sostituire i dipendenti e i collaboratori che non vogliono munirsi di Green Pass"; inoltre, "si dovrà fare fronte a nuovi costi di gestione e nuove pratiche da pagare, senza nemmeno riuscire a sostituire i lavoratori per tutto il tempo necessario".



Indino invita a porre lo sguardo "oltre all'emergenza Covid", considerando "sburocratizzazione", formazione e politiche attive per il lavoro, "per far sì che le piccole imprese siano messe nelle condizioni di reclutare personale senza aggravi, costruendo percorsi e opportunità efficaci ed efficienti, che il tessuto imprenditoriale del territorio merita e attende". Altrimenti, chiosa, "la ripresa rischia di rimanere un'illusione estiva".