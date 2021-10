Indossa parrucca per camuffarsi e rubare alla Coin: arrestata Nei guai una 28enne rumena, residente a Rimini: ha cercato di portare via merce per quasi 500 euro

Cronaca Rimini | 12:46 - 01 Ottobre 2021 Coin di Rimini.

Ieri mattina (giovedì 30 settembre) una 28enne rumena, residente a Rimini, è stata arrestata dalla Polizia dopo un furto alla Coin di Corso d'Augusto. Indossando una parrucca bionda per camuffare la propria identità, la giovane ha cercato di portare via due borse, un portafoglio e una confezione di profumo, del valore complessivo di 460 euro, rompendo le placche antitaccheggio con un paio di forbici da elettricista che nascondeva nella borsetta. Il suo atteggiamento sospetto ha però allertato l'addetto alla sicurezza che ne ha controllato ogni mossa, prima di chiamare la Polizia. La giovane, fermata dall'addetto alla sicurezza all'esterno del centro commerciale, è stata così arrestata.



