Rimini

| 12:40 - 01 Ottobre 2021

Giorgio Viti.

Si sistema un altro ex biancorosso. La Paganese Calcio 1926 comunica l’ingaggio del calciatore Giorgio Viti. Il difensore classe 1999, ha vestitto la casaca biancorossa per tre stagioni: nella prima ha vinto il campionato di serie D (31 presenze e 4 gol), nella successiva in serie C (4 presenze) e nell'ultima in serie D (22 presenze) dopo la parentesi d Pistoia i serie C (8 presenze). Viti ha firmato un contratto che lo legherá al club Azzurrostellato fino al giugno 2022.