Elezioni, i risultati e le modalità di voto sul sito del comune di Rimini

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Domenica 3 ottobre si voterà dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15.



Per seguire l’andamento del voto, sul sito del Comune di Rimini è stato predisposto un canale dedicato “Elezioni amministrative 2021” dove vengono raccolte tutte le informazioni necessarie all’espressione del voto e, dalle ore 15 di lunedì 4 ottobre, i risultati parziali che proseguiranno fino alla serata di lunedì, quando è prevista la conclusione delle operazioni di scrutinio.



E’ alle ore 15 di lunedì, infatti, che i seggi chiuderanno le operazioni di voto per dare inizio allo scrutinio. Dopo il dato dell’affluenza (i parziali saranno pubblicati sul sito alle ore 12 e alle ore 19 e alle ore 23 di domenica 3 ottobre e alle ore 15 di lunedì 4 ottobre), sarà il voto sul candidato a Sindaco a essere scrutinato per primo. Faranno seguito i conteggi del voto sulle liste in appoggio alla candidatura del Sindaco e infine sul voto di preferenza dei candidati alla carica di consigliere comunale.



Sul sito del Comune di Rimini, sono pubblicate anche tutte le informazioni utili al voto: dalle tappe verso le elezioni alla normativa sulla propaganda elettorale, dalle modalità per richiedere il voto da casa per gli elettori che si trovano in quarantena per Covid, alle informazioni per le facilitazioni per i disabili o per richiedere il trasporto gratuito ai seggi per le persone con difficoltà motorie, i documenti per votare, e le modalità per esprimere il proprio voto.



Pubblicati inoltre tutti i dati relativi sia ai candidati alla carica di sindaco che quelli delle liste a essi collegate: accanto ai nominativi dei candidati sindaco, quelli dei candidati a consigliere comunale e delle relative liste ad essi collegate, nonché i programmi elettorali, i bilanci preventivi delle spese per la campagna elettorale dei partiti e gruppi politici in competizione e i curricula dei candidati.



Sono 21 le liste in appoggio a 6 candidati a sindaco che parteciperanno alla tornata delle elezioni comunali di Rimini. Gli elettori che potranno votare nelle 143 sezioni elettorali allestite in 35 luoghi di riunione, in totale saranno 120.146, con una maggioranza di donne (62.188), rispetto ai 57.958 uomini

Hanno diritto di voto tutti i cittadini di nazionalità italiana, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rimini, che avranno compiuto il 18esimo anno di età il primo giorno della votazione, nonché cittadini maggiorenni dell'Unione Europea residenti a Rimini che hanno presentato domanda per essere iscritti nelle apposite liste aggiunte.

L’Ufficio elettorale del Comune di Rimini invita tutti gli elettori a controllare il possesso dei documenti necessari con cui poter esercitare il diritto di voto. Queste le sedi e gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali per richiedere una nuova tessera in caso di smarrimento di esaurimento spazi:

Ufficio Elettorale, Via Marzabotto, 25 Aperto al pubblico con il seguente orario:

Venerdì 1 ottobre 08:00 - 18:00 orario continuato

Sabato 2 ottobre 08:00 –18:00 orario continuato

Domenica 3 ottobre 07:00 – 23:00 orario continuato

Lunedì 4 ottobre 07:00 - 15:00 orario continuato

Domenica 3 ottobre saranno aperte anche le seguenti sedi:

Delegazione anagrafica Centro Storico, Corso d’Augusto n. 150;

Delegazione Anagrafe ex Circoscrizione 3 (Miramare) P.zza Decio Raggi, 1

Delegazione Anagrafe ex Circoscrizione 5 (Viserba) Via Mazzini, 22

Delegazione “Corpolò”, Via Marecchiese, 563 –Piazzetta del Tituccio-.

Delegazione Anagrafe ex Circoscrizione 6 (Villaggio 1° Maggio) Via Bidente, 1/P

Con il seguente orario di apertura 08:00 - 23:00 orario continuato

Esclusivamente per il rinnovo delle carte d’identità, l’ufficio anagrafe di Via Marzabotto 25 rimarrà aperto nella giornata di Sabato 2 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e nella giornata di Domenica 3 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 21:00.

Gli uffici per i duplicati delle tessere elettorali sono aperti anche lunedì fino alle 15.