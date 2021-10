Stop allo smog, ecco le misure in vigore dal primo ottobre a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:56 - 01 Ottobre 2021

Immagine di repertorio.

Sono in vigore da oggi, venerdì 1 ottobre, anche a Rimini, le disposizioni di "Liberiamo l'aria", il pacchetto di misure per la qualità dell’aria e contro l’inquinamento previste dal “Piano aria integrato regionale” (Pair2020), con il quale la Regione Emilia-Romagna mette in campo le azioni necessarie per rientrare nei valori limite degli inquinanti atmosferici fissati dall’Unione Europea.



Periodo di validità delle disposizioni Le nuove disposizioni sono attive dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2021, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 - 18.30. Il divieto è sospeso nei giorni: 14 Ottobre, 01 Novembre, 8 e 31 Dicembre.



Le domeniche ecologiche Le misure sono valide anche domeniche ecologiche dalle ore 08.30 alle ore 18.30 (con limiti alla circolazione anche per i veicoli Diesel Euro 4)

- 3, 10, 17, 24 Ottobre

- 7, 14, 21, 28 Novembre

- 5, 12, 19 Dicembre



Sono previste esenzioni e deroghe per alcune tipologie di veicoli e di utenti, come le famiglie con una fascia Isee inferiore a 14mila euro e i veicoli per l'accompagnamento degli alunni a scuola. Inoltre sono esclusi dai provvedimenti;

autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologate a 4 o più posti;

autoveicoli con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2 o 3 posti, incluso ciclomotori e motoveicoli;

autoveicoli elettrici e ibridi;

ciclomotori e motocicli elettrici;

autoveicoli alimentati a Gas metano o GPL Euro 2 e superiori;

autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada.



I mezzi che non potranno circolare



Autoveicoli e veicoli commerciali benzina: Euro 0, Euro 1, Euro 2;

autoveicoli e veicoli commerciali metano-benzina e GPL-benzina: Euro 0, Euro 1;

autoveicoli e veicoli commerciali Diesel: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3;

ciclomotori e motocicli: Euro 0, Euro 1.



Zone interessate ed escluse dalle limitazioni Non cambia l’area interessata dalle limitazioni, che comprende tutta la zona urbana a mare della statale 16. Sarà garantito il transito nelle arterie di collegamento ai parcheggi di scambiamento.



Zone escluse

La Strada Statale 16;

i seguenti tratti della viabilità urbana: Viale Principe di Piemonte dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto; - Via Cavalieri di Vittorio Veneto; - Via San Salvador dal confine con Bellaria-Igea Marina fino all’incrocio con Via Tolemaide; - Via Tolemaide;



i seguenti tratti di viabilità al fine di consentire l’accesso ai parcheggi scambiatori ed alle strutture di ricovero e cura: - Viale Losanna, Viale Parigi, Via Ambrosoli, Via Giordani, Via Melucci, Via Marradi, Viale Settembrini, Via Flaminia (tratto dalla SS16 fino alla rotatoria con Viale Settembrini), Via Giuliani (ritorno Via Fada e Via Lagomaggio), Via Ugo Bassi, Via Roma, Largo Martiri d’Ungheria, Via Dei Mille, Viale Matteotti, Via XXIII Settembre, Via Popilia, Via Emilia; - l’accesso e l’uscita dal parcheggio del Piazzale Caduti di Cefalonia fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Via Caduti di Marzabotto); - l'accesso e l'uscita dal parcheggio di via Euterpe (Centro Ausa) fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via della Fiera – Via Euterpe); - l'accesso e l'uscita dal parcheggio di Viale Valturio fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Marecchiese – Viale Valturio); l’accesso e l’uscita dal parcheggio Italo Flori fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Viale Valturio – Via Circonvallazione Occidentale – Via Fracassi); - l'accesso e l'uscita dal parcheggio presso il parco Don Tonino Bello fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Beltramini – Via Baroni); - l'accesso e l'uscita dal parcheggio Piazzale Cesare Zavattini fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Beltramini – Via Morri); - l'accesso e l'uscita dal parcheggio di Via G.Fantoni fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Flaminia Conca – Via G. Fantoni); - l'accesso e l'uscita dal parcheggio dell’ospedale fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Flaminia fino alla rotonda Suor Angela Molari); - l'accesso e l'uscita dal parcheggio del Palacongressi fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via della Fiera – Via Monte Titano fino alla rotatoria con Via Acquario – Via Rosaspina fino al P.le Bornaccini).