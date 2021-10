"Spartan Race" Misano - Cattolica, ottimo piazzamento per Marco Sartori

Sport

Cattolica

| 11:46 - 01 Ottobre 2021

Marco Sartori.

Nel fine settimana dell'11 e 12 settembre è andata in scena la due giorni della "Spartan race" Misano-Cattolica, (una particolare corsa dove gli atleti sono chiamati a superare vari ostacoli come muri, fili spinati, trasporti pesanti, passaggi in acqua, arrampicanti, lanci di giavellotto, prove di equilibrio, con penalità in caso di errore).



Il cattolichino Marco Sartori del team "Molab Hybrid Athltes" ha partecipato alla gara valida per il campionato italiano del sabato, la Super da 12km e 25 ostacoli, piazzandosi in 7a posizione della sua categoria 35-39 in 1 ora 2' 38", e la mattina seguente è salito sul podio ottenendo un secondo posto sempre nella sua categoria 35-39 nella Beast da 21km e 30 ostacoli con il tempo di 2h 04' 38".



"Un risultato atteso da tempo - spiega Marco Sartori - che mi ripaga di tutti i sacrifici fatti fino ad oggi che dedico a mia figlia Sole che ho portato con me sul podio e alla mia ragazza Giada per la pazienza nel permettermi di allenarmi come si deve in questo periodo".



La settimana seguente ha inoltre partecipato al campionato europeo che si svolgeva nella bellissima località di Verbier sulle Alpi Svizzere dove si sono incontrati i migliori atleti d'Europa di questa disciplina in una gara davvero molto impegnativa di 22km e 1.400 m dislivello positivo e 30 ostacoli, salendo fino a 2.600m di altezza piazzandosi in 17a posizione della sua categoria con il tempo di 2 ore 58' 53" con 0 penalità.



Non è ancora riuscito a qualificarsi al Mondiale che quest'anno si terrà ad Abu Dhabi il 4 dicembre ma ci sono ancora buone probabilità dato che attualmenti si trova in quinta posizione nella classifica generale del campionato italiano, manca ancora l'ultima gara e si qualificano i primi 15.