San Patrignano, la WeFreeRun torna domenica in versione "live"

Sport

Coriano

| 11:14 - 01 Ottobre 2021

Torna domenica a San Patrignano in versione “live” la WeFree Run, l’evento sportivo non competitivo a sostegno del progetto di prevenzione delle dipendenze WeFree della comunità San Patrignano. Una cinquantina i runner iscritti da tutta Italia all'ottava edizione della podistica, che partirà la mattina alle 9.30 e si snoderà per 12 km sulle colline, attraverso i vigneti e accanto ai vari settori della comunità, affacciati sulla costa adriatica e sui borghi dell'entroterra. I podisti correranno la WeFree Run insieme ai ragazzi e alle ragazze del Running Team di San Patrignano, reduci dall’emozionante partecipazione alla recente Maratona di Roma.

Sempre domenica mattina, alle 8.50, partirà invece la camminata dei mille ragazzi ospiti della comunità, un’onda arancione (il colore simbolo di WeFree) che per 3,5 km percorrerà un anello all’interno di San Patrignano. Dalle 8.30 sulla pagina Facebook di San Patrignano sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento e le premiazioni finali della podistica.

Fino a sabato, infine, continua anche la WeFree Run in modalità virtual race: dal 4 settembre già più di 500 persone hanno partecipato a distanza alla manifestazione camminando per 3,5 km, correndo i 12 km o pedalando per 50 km dove e quando preferissero, per manifestare il loro sostegno a San Patrignano e promuovere stili di vita liberi da ogni dipendenza.