"Ezio Bosso le cose che restano" il documentario proiettato a Rimini e Riccione

Rimini

| 11:02 - 01 Ottobre 2021

Ezio Bosso.

Un appassionato documentario musicale, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, “Ezio Bosso. Le cose che restano", è il racconto, affidato allo stesso Bosso, per entrare nel suo mondo. Il film è costruito su suggestioni sonore e sul continuo duetto voce-musica, fra i pensieri e le composizioni di Bosso, capace di passare dai Carmina Burana al brano rap grazie alla sua tecnica straordinaria ; si raccontano con leggerezza anche i momenti forti, attraverso l’autoironica ed estenuante lotta con la malattia.



Al centro della carriera e dell’esistenza di Ezio Bosso (1971-2020), che è stata quanto di più atipico si possa immaginare, sia per le vicende personali che professionali, c’è sempre stato l’amore per l’arte, vissuta come disciplina e ragione di vita. Le testimonianze di amici, famiglia e collaboratori come Gabriele Salvatores, Silvio Orlando e Paolo Fresu, contribuiscono a tracciare un mosaico accurato e puntuale della sua figura.



Un ritratto dell’artista il più possibile autentico, come autentico e unico è stato Ezio Bosso: portatore di un potente messaggio motivazionale nella sua vita e nella sua musica, è stato e sarà sempre una fonte d’ispirazione per chiunque vi si avvicini.



“Una presenza, non un ricordo”, racconta lo stesso regista del film, Giorgio Verdelli.

Il brano inedito The Things That Remain è un ultimo messaggio di Bosso per tutti, perché come lui stesso ha dichiarato: “ognuno si racconterà la propria storia ed io posso solo suggerire la mia”.

Il film sarà proiettato al Cinepalace di Riccione e alle Befane di Rimini lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 alle 21.