Basket B femminile, Andrea Maghelli nello staff tecnico della Ren-Auto

Sport

Rimini

| 08:39 - 01 Ottobre 2021

Rimini Happy Basket è lieta di annunciare di aver aggiunto al proprio staff, in veste di assistente allenatore della Ren-Auto, coach Andrea Maghelli. Maghelli, classe '71, alla prima esperienza nella pallacanestro femminile, comincia ad allenare nella sua Brindisi; nella stagione 2001/2002 arriva a Rimini come assistente di coach Franco Ciani ai Crabs. Per ben nove anni allena in Austria, prima i Traiskirchen Lions, poi il BC Vienna con cui vince il campionato nella stagione 2014/2015. Tornato a Rimini è coach dei Crabs in seria B nel 2014 e dal 2016 al 2018. Nel luglio 2021 è diventato allenatore della nazione della Repubblica di San Marino.

"La pallacanestro femminile per me è un'assoluta novità - spiega coach Maghelli -: sono sicuro, dopo le prime settimane di lavoro, che sarà un'esperienza divertente e stimolante con sfaccettature molto interessanti. Quando si è presentata questa opportunità mi sono confrontato con coach Rossi su tutti gli aspetti: è un amico, sono pronto a dare una mano e a fare quello che servirà per aiutare la squadra a crescere e migliorare".

"Conosco Andrea da tempo, mi ha anche allenato alcuni anni fa nei Crabs - sono le parole di coach Pier Filippo Rossi -: è una persona di cui mi fido e, soprattutto, è un Allenatore Nazionale con esperienza a buonissimi livelli sia in Italia che all'estero. Non potendo investire sul roster, con lui abbiamo comunque aggiunto grande valore tecnico per valorizzare ulteriormente le nostre giocatrici e averlo in panchina è una condivisione formativa anche per me".