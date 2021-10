Ada Di Campi: appello al voto, "Mi candido perché Rimini vuole tutto e ha ragione"

Attualità

Rimini

| 08:14 - 01 Ottobre 2021

Ada di Campi.

Messaggio elettorale a pagamento



Appello al voto di Ada Di Campi candidata con Fratelli d'Italia alle amministrative a Rimini.

Poliziotto in pensione, all'età di 22 anni venne ferita gravemente in un conflitto a fuoco con la banda della Uno Bianca ha fondato l'associazione delle vittime della stessa. Insignita della Medaglia d'Oro di vittima del terrorismo è Ufficiale al merito della Repubblica Italiana.

Ricopre diverse cariche che le permettono di avere un impegno attivo per la città. Di Campi è Presidente della sezione di Rimini dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia, Consigliere della Fondazione Isal Ricerca e Terapia del Dolore, oltre ad essere impegnata in diverse associazioni di volontariato del territorio.



"Con la giunta del centrodestra" dice Di Campi "finalmente dopo settant'anni si può dare una svolta a Rimini che storicamente è stata sempre amministrata dalla sinistra. Dovete solo sapere quando voterete che l'alternanza è il sale della democrazia, questo dipende solo da voi lettori. Vi prometto di lavorare per la vostra Rimini più che per la mia. Sarà una città più sicura, dove la cultura andrà a braccetto con il lavoro nel settore terziario e soprattutto col turismo."



"Una visione precisa" per il futuro di Rimini "città che vuole tutto e ha ragione" dice ancora Di Campi.



Sicurezza, legalità, assistenza ai meno fortunati, più impegno per le categorie fragili, impianti sportivi in luoghi idonei, rivitalizzazione della spiaggia con la realizzazione di palestre, più parcheggi per disabili sul lungomare, riportare i giovani, soprattutto i neo maggiorenni, alla passione per la politica e al voto. Queste alcune delle proposte di Ada Di Campi.



"Far politica per me è frutto di un lavoro non teorico, ma pratico" dice la candidata "Contribuisco da sempre stando in prima linea, là dove è stato chiesto il mio aiuto, interrogando il mio cuore e la risposta è sempre quella: se una cosa è buona e giusta per me, sicuramente è buona e giusta per la collettività, quindi ho il dovere di dare tutta me stessa. Solo stando insieme si può andare lontano. Posso stare tranquillamente seduta sulla poltrona di casa mia, ma quando la realtà bussa alla porta mi metto completamente a disposizione. Sono una donna che costruisce ponti e non alza muri. Votare me, votare Fratelli d'italia, votare Enzo Ceccarelli" dice in conclusione Di Campi "significa di dare a voi la possibilità di ottenere questo cambiamento. Richiamo dell'elettorato femminile a garanzia del voto per i candidati consiglieri che sarà finalmente anche in funzione del genere. E su queste premesse sono orgogliosa di poter dire ancora 'La legalità sulla mia pelle'".

