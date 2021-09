I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri per aumentare la sicurezza dei cittadini

Attualità

Morciano di Romagna

| 19:51 - 30 Settembre 2021

Foto Ballante.

Nel pomeriggio di oggi (giovedì 30 settembre), l'Associazione Nazionale Carabinieri di San Clemente e Morciano di Romagna ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Unione dei Comuni della Valconca, rappresentata dalla sindaca di Montescudo - Montecolombo Elena Castellari nonché Presidente dell'Unione Valconca. L'accordo firmato riguarda vari servizi da svolgere sul territorio dei Comuni dell'Unione, in particolare la vigilanza di osservazione e segnalazione in raccordo con la Polizia Locale e i Comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri e delle Forze dell'Ordine, la difesa dell'ambiente, assistenza all'esterno delle scuole, nei parchi cittadini, durante fiere e mercati, feste, cerimonie religiose e civili, ecc.



Il protocollo d'intesa è stato reso possibile in quanto L'Associazione Nazionale Carabinieri è l'unica associazione riconosciuta ufficialmente dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nella persona del Generale Antonio De Vita, a portare il nome "Carabinieri " e potersi rapportare con i Comandi territoriali e con le Forze dell'Ordine.



Il Gruppo di volontari Anc della Sezione San Clemente e Morciano di Romagna è stato fondato nel 2017 dall'attuale Presidente Carlo Arcaroli. In questi quattro anni sono stati svolti molti servizi con abnegazione, professionalità, onestà e spirito di servizio, ed hanno dato risultati molto confortanti nel progetto di sicurezza urbana in cooperazione con le Istituzioni, le Forze di Polizia Statali e Locali e con i cittadini stessi, instaurandosi un rapporto di grande fiducia e collaborazione.

Ed è proprio l'importanza della stretta collaborazione tra l'Unione della Valconca e l'Anc che la Presidente dell'Unione stessa Elena Castellari, in un suo intervento ha rimarcato che è " un rapporto fondamentale, afferma, soprattutto nel supporto alle attività di Polizia Locale, nel controllo del territorio e del conseguente incremento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Alla cerimonia, svoltasi all'esterno degli uffici della Sezione, ubicata nel Comune di San Clemente, hanno preso parte Elena Castellari, Presidente dell'Unione Valconca, il Comandante della Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna, LGT Nicola D'Amato, il Comandante della Polizia Locale dell'Unione, Ispettore Marcello Pecci con una pattuglia, la sindaca di San Clemente Mirna Cecchini, il Presidente della ANC di San Clemente - Morciano di Romagna Carlo Arcaroli, con i vertici della Sezione ed il Gruppo dei Volontari.



Il Presidente Arcaroli comunica che se ci fossero persone interessate a collaborare in veste di Volontariato con la Sezione, residenti nel territorio della Valconca, purché con fedina penale pulita, possono rivolgersi per un colloquio alla Sede della Sezione .

Ballante