Rimini Calcio, Scott Arlotti al lavoro per il recupero

Sport

Rimini

| 19:34 - 30 Settembre 2021

Scott Arlotti con il medico fisiatra Jacopo Gamberini.

L’attaccante biancorosso Scott Arlotti, sta svolgendo al Centro Isokinetic di Rimini il percorso di riabilitazione dopo essere stato sottoposto ad inizio settembre all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore. L''intervento è stato eseguito dal dottor Canè.

Attualmente Scott è in “fase 1” della riabilitazione, quella della risoluzione della flogosi, che consiste in terapie fisiche e strumentali, antalgiche, terapie manuali (come il massaggio drenante al quadricipite e decontratturante ai muscoli flessori), terapia per migliorare la flessibilità muscolare (stretching dei muscoli ischiocrurali) e qualche primo esercizio di rinforzo, lavorando con l’elettrostimolazione ed esercizi di tonificazione del quadricipite e dei muscoli glutei.

Viene anche svolto un lavoro sulla deambulazione con le due stampelle: l'obiettivo è di togliere nei prossimi giorni una stampella, entrambe alla fine della prossima settimana.