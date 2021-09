Calcio RSM, Virtus sconfitta a tavolino: i tre punti al Cosmos

Sport

Repubblica San Marino

| 19:26 - 30 Settembre 2021

E' stato accolto il ricorso presentato dal Cosmos circa la partita valevole per la seconda giornata di Campionato Sammarinese (Virtus-Cosmos) dello scorso fine settimana. Valutati gli atti, è stata riscontrata l’irregolare schieramento di un calciatore della Virtus Nicola Gori, il quale avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica comminatagli nel febbraio 2020. Pertanto, il risultato su campo è stato variato d’ufficio nella vittoria del Cosmos per 3-0. Primi tre punti in campionato per il Cosmos. Torna a zero invece la Virtus, che dovrà pagare 500 euro di ammenda. In più, il giudice ha inflitto due giornate di squalifica a Gori e quattro giornate di squalifica al dirigente responsabile Mirko Montali.