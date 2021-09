Calcio RSM, Coppa Titano: vincono Murata e Domagnano

Sport

Repubblica San Marino

| 17:31 - 30 Settembre 2021

Il Murata.

Regna l’equilibrio dopo i primi novanta minuti di Coppa Titano, che – al netto del successo del Pennarossa di martedì sera – non consegna ampie vittorie, piuttosto solo successi di misura e tre pareggi. Condizioni queste che rimanderanno all’ultima settimana di ottobre i verdetti circa il passaggio ai quarti di finale, da dove partirà il cammino de La Fiorita campione in carica. I gialloblù si troveranno di fronte la vincente del confronto tra Faetano e Cailungo, incrociatesi ieri sera a Montecchio nell’unica gara senza reti di questo turno infrasettimanale di coppa. Gol che non sono mancati a Domagnano, dove l’omonimo club giallorosso ha piegato a tempo scaduto la resistenza del San Giovanni. A far saltare il banco è la rete dell’ex Fancellu, a segno nel quarto minuto di recupero. In precedenza, avevano esultato anche Olivieri e Grechi – quest’ultimo per il momentaneo pareggio del San Giovanni a meno di un quarto d’ora dal fischio finale –. Per gli uomini di Dolcini è pesata l’impossibilità di difendere in parità numerica nel corso dell’extra-time: l’espulsione di Berardi all’89’, a giochi fatti, è risultata determinante per la vittoria sul filo di lana del Domagnano.

Si sono segnate tre reti anche ad Acquaviva, dove la Virtus di Luigi Bizzotto è capitolata sotto i colpi di un Murata vincente dopo due sconfitte di misura in campionato. La vittoria bianconera è maturata con la medesima forma, dopo un iniziale vantaggio di due gol. Le marcature della formazione di Fabbri sono arrivate al quarto d’ora, grazie all’acuto di Bernardi, e a ridosso dell’ora di gioco. Il raddoppio reca la firma di Cangini, a segno dal dischetto. Così come Joel Apezteguia: l’ex attaccante del Tre Fiori, oggi alla Virtus, ha dimezzato lo svantaggio dagli undici metri tenendo così tutto aperto per il ritorno. Rete di capitale importanza per i neroverdi, restati in inferiorità numerica per l’espulsione di Castiglioni, proprio in occasione del rigore che ha fruttato al Murata il momentaneo.

Ancora a secco di vittorie in stagione la Folgore, che inanella il secondo pareggio consecutivo impattando 1-1 col la Libertas. Dopo un’ora di gioco a reti inviolate, è Armando Aruci a sbloccare il punteggio battendo Bicchiarelli su calcio di rigore. Pareggio a stretto giro, operato da Eric Fedeli, a segno al 66’. Prosegue il buon momento del Fiorentino, trascinato da quello straordinario di Mohamed Ben Kacem. L’attaccante rossoblù è infatti andato a segno anche nel derby di Coppa Titano contro il Tre Fiori, siglando il suo quinto gol in tre uscite. Quello segnato ieri sera al Federico Crescentini è valso il pareggio con i cugini, passati a condurre dopo appena quattro giri di lancette. Altrettanto è servito agli uomini di Malandri per rimettere in equilibrio una gara senza ulteriori marcature nei successivi 82 minuti di gioco. E se questo è successo, è stato anche per l’imprecisione dello stesso Ferraro che – a dieci dal termine – ha calciato alle stelle il calcio di rigore del potenziale successo gialloblù.



Il tabellino

Fiorentino - Tre Fiori 1-1

FIORENTINO

Bianchi, Calzolari, Baizan (dal 75’ Colonna), Filippi, Paglialonga, Colagiovanni, Ben Kacem, Molinari, Perlaza (dall’88’ Ghamdaoui), Mastrota (dal 78’ Borgagni), Abouzziane

A disposizione: Terenzi, Michelotti

Allenatore: Enrico Malandri

TRE FIORI

A. Simoncini, D’Addario, De Lucia, D. Simoncini, Grani, Adami Martins, Censoni (dall’82’ Cuzzilla), Lualdi (dal 65’ Pracucci), Gjurchinoski, Pollino (dal 56’ Zoumbare), Ferraro

A disposizione: Castagnoli, Astolfi, Della Valle, Giampetruzzi

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Francesco Mineo e Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Nicola Villa

Marcatori: 4’ Ferraro, 8’ Ben Kacem

Ammoniti: D’Addario, Ben Kacem, D. Simoncini, Abouzziane, Pollino, Calzolari, Baizane, Zoumbare



Faetano - Cailungo 0-0

FAETANO

Rossi, De Buono, Tomassoni, Palazzi, Fatica, Romagna, Giardi, Kalemi (dal 54’ Barretta), Magno (dal 77’ Pini), Soumah (dal 54’ Fall), Cavalieri

A disposizione: Broccoli, Portanova, Dominella, Sinjari

Allenatore: Danilo Girolomoni

CAILUNGO

Gallinetta, Ricci, Lusini, Grieco, Quaranta, Senja (dal 64’ Diallo), M. Muccioli, L. Cecchetti, A. Muccioli (dal 64’ Marinaro), Benedetti (dal 76’ Ferrari), Urbinati

A disposizione: La Monaca, M. Cecchetti, Vagnini, Morri

Allenatore: Cristian Protti

Arbitro: Andrea Piccoli

Assistenti: Laurentiu Ilie ed Andrea Depaoli

Quarto ufficiale: Giovanni Notarpietro

Ammoniti: Senja, Quaranta, M. Muccioli, Benedetti, Fatica

Domagnano - San Giovanni 2-1

DOMAGNANO

Leardini, Nanni (dal 75’ Faetanini), Olivieri, Mazzavillani (dal 46’ Parma), Rossi, Morena, Bacchiocchi (dal 65’ Ceccaroli), Brighi (dal 75’ Doria), Fancellu, Gaiani, N. Angelini (dall’85’ Gabellini)

A disposizione: Colonna, Averhoff

Allenatore: Massimo Mancini

SAN GIOVANNI

De Angelis, Paoloni (dal 64’ De Biagi), Grechi, L. Angelini, Conti, Berardi, Magnani, Senja (dall’86’ Matteoni), Marigliano (dal 64’ Strologo), Ugolini, Mema (dal 77’ Montebelli)

A disposizione: Montagna, Tommasi

Allenatore: Massimo Dolcini (assente Tognacci)

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Gianmarco Ercolani ed Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Marcatori: 27’ Olivieri, 78’ Grechi, 90’+4’ Fancellu

Ammoniti: Angelini, Mema, Berardi, Morena, Nanni, Conti

Espulsi: Berardi (doppia ammonizione)

Virtus - Murata 1-2

VIRTUS

Passaniti, Gori, Nodari, Giacomoni, Castiglioni, Ciacci, Baiardi (dal 62’ Magri), Golinucci, Apezteguia, Angeli, Tadzhybayev (dal 62’ Focaccia)

A disposizione: Semprini, Battistini, Rinaldi, Muggeo, Raiola

Allenatore: Luigi Bizzotto

MURATA

Benedettini, Diedhiou, Fall, Babbini, Cangini, Tani, Toccaceli (dall’85’ Alberigi), Gori, Genghini, Comuniello (dal 78’ Indelicato), Bernardi

A disposizione: Castelgrande, Nanni, Babboni, Vitaioli, Poppi

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Alfonso Gallo ed Ernesto Cristiano

Quarto ufficiale: Luca Tura

Marcatori: 13’ Bernardi, 59’ rig. Cangini, 81’ rig. Apezteguia

Ammoniti: Castiglioni, Tani, Genghini, Bernardi, Focaccia, Toccaceli, Giacomoni, Diedhiou

Espulsi: Castiglioni (doppia ammonizione)

Folgore-Libertas 1-1

FOLGORE

Bicchiarelli, Brolli, Rosini, Piscaglia, Sottile, Nucci (dal 73’ Aluigi), Golinucci, Arrigoni, Spighi (dal 64’ Hirsch), Fedeli, Dormi

A disposizione: Gueye, Francioni, Garcia, Giardi, Pilotto

Allenatore: Omar Lepri

LIBERTAS

Gentilini, Moretti, Fraternali, Barretta, Ndao (dal 30’ Cuomo), Morelli, A. Gasperoni, Berretti (dall’84’ L. Gasperoni), Giovagnoli, Olcese, Aruci

A disposizione: Zavoli, Stacchini, Dolente, Galesi, Kuqi

Allenatore: Gabriele Cardini

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Andrea Guidi e Laura Cordani

Quarto ufficiale: Alfonso Giannotti

Marcatori: 60’ rig. Aruci, 66’ Fedeli

Ammoniti: Olcese, Golinucci, Nucci, Cuomo, A. Gasperoni, Rosini, Barretta, Dormi