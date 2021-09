Volley A2 femminile, domenica test contro la Teodora alle ore 17

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:08 - 30 Settembre 2021

La preparazione al campionato di Serie A2 2021-2022 prosegue spedita in casa Omag-Mt, e con essa anche le sfide utili a testare i progressi fin qui conseguiti. Dopo l’ultima uscita contro Macerata, domenica 3 ottobre alle ore 17, al Palamarignano, la Omag affronterà Teodora Ravenna, già affrontata una settimana fa. L’incontro è collegato alla “Giornata del dono”. L’iniziativa, alla quale anche la Omag-Mt ha aderito con grande entusiasmo, è organizzata dall’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano in collaborazione con tutte le associazioni marignanesi per “dare vita” ad una raccolta di fondi per la beneficenza.

Tutte le somme raccolte a partire da domenica e per tutto il prossimo anno, saranno destinate al progetto “Dopo di Noi” Gruppo Appartamento per Diversamente Abili.

Il Gruppo Appartamento sarà una vera e propria Casa, situata in via Ferrara, presso il complesso ERP, aperta ad ospiti diversamente abili che potranno vivere la loro quotidianità nel modo più sereno possibile convivendo e usufruendo del supporto di educatori che li accompagneranno.

Si tratterà dunque di una Casa come quella di tutti noi che va a rispondere all'esigenza di autonomia degli utenti, ma anche alla necessità di supportare le famiglie nella cura dei figli.

INGRESSO AD OFFERTA LIBERA TOTALMENTE DEVOLUTO AL PROGETTO.