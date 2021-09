Focolaio dopo il soggiorno a Rimini, anziano muore di covid. Era vaccinato con patologie

Cronaca

| 15:11 - 30 Settembre 2021

L'uomo soffreva di altre patologie.

Non ce l’ha fatta ed è purtroppo deceduto uno degli anziani di Bareggio che avevano contratto il Covid in vacanza. In base a quanto riferito, l’uomo, che era vaccinato, era affetto da altre patologie che hanno generato complicazioni rivelatesi poi fatali.



I FATTI



Un gruppo di 54 pensionati di Bareggio e Cornaredo aveva partecipato a un viaggio organizzato a Rimini ed era ospite di un albergo. L’allarme è scattato quando alcuni di loro hanno iniziato a manifestare sintomi influenzali compatibili con il Covid. Gli anziani, tutti vaccinati, sono stati sottoposti a tampone e alcuni di loro sono risultati positivi anche se nessuno era apparso in condizioni tali da necessitare il ricovero. I positivi sono rientrati a Bareggio in ambulanza, secondo i protocolli del caso. Anche i loro compagni di viaggio hanno interrotto la vacanza e sono tornati a casa in pullman. Negli ultimi giorni, purtroppo, le condizioni di uno di loro si sono aggravate fino al decesso.