Sorpreso mentre forza l'ingresso per rubare in un ristorante, 42enne aggredisce gli agenti

Cronaca

Rimini

| 14:57 - 30 Settembre 2021

Il 42enne ha aggredito gli agenti.

E’ finito in arresto questa notte un uomo di 42 anni, originario della provincia di Cagliari, per i reati di tentato furto e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, verso le 3 una volante è intervenuta in un ristorante di Rivazzurra, dopo la segnalazione di un ladro nella struttura.

Una volta sul posto, hanno infatti scovato l’uomo con in mano una chiave a tubo e il vetro della porta di ingresso frantumato. Il ladro, dopo aver rotto la porta esterna utilizzando un vaso di fiori, stava cercando di forzare il portone principale del ristorante.

I poliziotti gli hanno intimato di fermarsi. Dopo essersi liberato dell’arma, il 42enne ha iniziato ad agitarsi e a inveire contro di loro. Nel tentativo di divincolarsi ha sferrato un calcio e una gomitata agli agenti, minacciandoli di ritorsioni per ciò che stavano facendo.

L’uomo, bloccato in sicurezza, è stato tratto in arresto e accompagnato in Questura in attesa di convalida.