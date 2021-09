All'interno del ristorante senza green pass: denunciato titolare aggressivo. Multati 11 clienti

Cronaca

Rimini

| 14:31 - 30 Settembre 2021

Green Pass per ristoranti al chiuso, foto di repertorio.

Una sfilza di sanzioni sono state elevate nella giornata di ieri, mercoledì 29 settembre, da parte degli agenti della polizia di Stato all’interno di un ristorante della periferia di Rimini, durante un controllo. Lo “zoccolo duro” è sempre il green pass. Nel locale i poliziotti sono stati immediatamente aggrediti dal titolare già al loro ingresso, il quale non solo ha intimato ai suoi clienti, 22 avventori, di non mostrare alcuna certificazione, ma ha anche contestato con parole aggressive il controllo, vista, a suo parere, l’illegittimità della documentazione che di fatto non chiedeva alla sua clientela. Sul posto sono state fatte intervenire altre pattuglie, vista la tensione creatasi. Dei 22 avventori 11 di questi non possedevano il green pass e sono stati sanzionati, mentre il titolare è stato multato per non aver effettuato i controlli obbligatori di sicurezza con la conseguente chiusura del ristorante per 5 giorni. E’ stato inoltre denunciato per istigazione a delinquere per aver intimato ai propri clienti di non fornire le proprie generalità durante il controllo.