Rimini Calcio, botteghini aperti al Neri alla domenica fino alle 15,15

| 14:27 - 30 Settembre 2021

Il Rimini FC rende noto che nella tarda mattinata di oggi, facendo seguito alle richieste della dirigenza biancorossa già inoltrate in date antecedenti, gli organi competenti hanno autorizzato (in via del tutto eccezionale e sperimentale) l’apertura della biglietteria dello stadio “Romeo Neri” fino alle ore 15:15 di domenica 03/10, giorno della gara di campionato Rimini vs Tritium.

Il provvedimento è di natura provvisoria e del tutto sperimentale e si riferisce alle prossime 3 gare casalinghe (salvo valutazioni che sì renderanno necessarie).

La società soddisfatta di questa concessione farà quanto nelle sue possibilità per riuscire ad esaudire al meglio le esigenze di chi vorrà acquistare il tagliando d’ingresso nell’immediata vicinanza del fischio d’inizio della gara.

PREVENDITE APERTE DA GIOVEDI’ 30/09 ore 15:00

Tabaccheria Pruccoli – Viale vespucci 69 Rimini

SantarcangeloEventi – Viale Pascoli 22 – Santarcangelo (RN)

ONLINE sul sito www.go2.it

STADIO ROMEO NERI

venerdì 10:00 – 12:00 e 18:30 – 20:00

sabato 10:00 – 12:00

domenica 10:00 – 15,15

PREZZI

Centralissima – € 22,00 Prezzo unico

Centrale – € 19,00 (Intero) – 14,00 (Ridotto*)

Laterale Est-Ovest – € 11,00 (Intero) – 8,00 (Ridotto*)

Distinti – € 13,00 (Intero) – 10,00 (Ridotto*)

Curva Est – € 7,00 Prezzo unico

Settore Ospiti Curva Ovest – € 7,00 Prezzo unico

*RIDUZIONI per Donne-Over 65-Invalidi-Under 18 (solo dove indicato)

RAGAZZI 4/13 ANNI Euro 1,00 (solo laterale-distinti-curva), RIDOTTO Centrale e Centralissima

BAMBINI fino a 3 anni Ingresso libero SENZA BIGLIETTO, Tranne Centrale e Centralissima

Invalidi al 100% ed Accompagnatore omaggio nel Settore dedicato, con richiesta di Accredito entro 2 giorni prima della partita

Sarà obbligatorio presentarsi SEMPRE con un Documento di Identità (sia Adulti che Bambini) SENZA DOCUMENTO NON VERRANNO EMESSI BIGLIETTI

Si comunica che anche ai botteghini dello Stadio saranno applicati i diritti di prevendita.

L’acquisto dei tagliandi per i tifosi ospiti sarà possibile SOLO IN PREVENDITA da GIOVEDI 30/09 ore 15:00 a SABATO 02/10 ore 20:00 sul sito www.go2.it

PREZZO LATERALE OVEST OSPITI Euro 7.00 + prevendita (prezzo unico)

SI COMUNICA CHE IL GIORNO DELLA GARA LA BIGLIETTERIA NON SI POTRANNO ACQUISTARE TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI.

Si ricorda che l’accesso allo stadio è consentito solo ai possessori del Green Pass ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.