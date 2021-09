Santarcangelo: si schianta contro l'auto che svolta, ferito uno scooterista

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 14:13 - 30 Settembre 2021

Lo scooter sbalzato nel fosso dopo lo scontro.

Scontro nella mattinata di oggi, giovedì 30 settembre, tra uno scooter e un’auto: ad avere la peggio lo scooterista 54enne trasportato in elisoccorso all’ospedale “Bufalini” di Cesena con gravi ferite. Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 12, il centauro stava viaggiando in direzione Santarcangelo sulla Strada Provinciale Santarcangiolese, quando, all’altezza del distributore Repsol, si è trovato improvvisamente davanti una station wagon guidata da un anziano che ha svoltato per immettersi nel cortiletto della sua abitazione. Il 54enne non è riuscito a deviare e ha impattato violentemente contro l’auto, rovinando in un fosso col mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il ferito per il trasporto al nosocomio cesenate. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.