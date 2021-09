Polisportiva Riccione chiude alla grande la stagione del nuoto in acque libere. Ecco i risultati

Sport

Riccione

13:24 - 30 Settembre 2021

Lucarelli e Paltrinieri.

Gli atleti Finp Cristian Lucarelli e Leonardo Torsani e l’atleta Master nonché istruttore della Polisportiva Riccione, Alessio Spelonchi, hanno portato ancora una volta in alto i colori della società riccionese. La seconda metà del mese di settembre aveva in agenda due importanti appuntamenti per chiudere la stagione estiva dedicata al nuoto in acque libere e i tre atleti della Polisportiva si sono fatti valere eccome.



Cristian Lucarelli è stato impegnato nel Campionato Nazionale in acque libere organizzato dalla Federnuoto Paralimpica Finp ad Alghero. Nella splendida cornice della spiaggia della Baia di Porto Conte (Pineta Mugoni) e con Gregorio Paltrinieri come “padrino” della manifestazione, Lucarelli ha sfiorato il podio confermando il 4° posto dell’anno precedente con una prestazione sui 44’ nella categoria S3/S6 sulla distanza dei 1500 mt.



Podio che invece è riuscito a centrare Leonardo Torsani nella tappa italiana della gara OceanMan andata in scena nel mare di Cattolica, che lo ha visto mettersi al collo la medaglia d’oro nella categoria Inspiration dedicata agli atleti paralimpici, conquistandola con il tempo di 32 minuti sulla distanza dei 1.500 mt (Ocean Sprint).



Nell’OceanMan, ovvero il campionato di nuoto su lunga distanza più famoso al mondo con oltre 300 atleti provenienti da 21 Paesi, Alessio Spelonchi è riuscito nell’impresa di conquistare il 3° posto assoluto nella “Half Oceanman” (5 km) con il tempo di 1h 06’ 30”, gara vinta dall’austriaco Christoph Kirschka in 1h 05’ 59”. Per l’atleta della Polisportiva Riccione è andata ancora meglio nella gara a squadre in staffetta con Di Iacovo e Pucci, dove con il tempo di 31 minuti si è aggiudicato il 1° posto.



Un plauso anche a Cristian Lucarelli che si è cimentato per la prima volta nella gara sui 5 km (categoria S6) riuscendo a portare a termine la difficile prova nonostante le difficoltà.

Davvero un grande finale di stagione per gli atleti della sezione Nuoto della Polisportiva Riccione, che a Cattolica sono stati premiati dal campione del nuoto azzurro, Filippo Magnini.